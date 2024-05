Ezt az irodát válassza, ha fontos Önnek cége presztízse!

Iroda választásnál sok szempontot figyelembe veszünk. Legfontosabbak az elhelyezkedés, a rugalmas bérlési lehetőségek és természetesen a fenntartási költségek. Van még egy szempont, amire ma már minden cégvezetőnek figyelnie kell! Ez pedig az iroda megjelenése, felszereltsége, amely hozzájárul a cég presztízsének növeléséhez. Mai cikkünkben egy ilyen lehetőséget hozunk a XIII. kerületből.

Pár percre a Göncz Árpád városközponttól

A XIII. kerületi elhelyezkedés már önmagában is presztízsértéket hordoz, különösen, ha elmondjuk, hogy a Metropol Office a kerület egyik legkedveltebb, legkönnyebben elérhető részén, a Tüzér utcában, a Göncz Árpád városközponttól és az Árpád híd lábától mindössze néhány percre található. Így a 3-as metróval és az 1-es villamossal is könnyen megközelíthető, ráadásul az iroda önálló bejárattal rendelkezik, így egyszerű megtalálni. A belső udvarban parkolóhelyek is bérelhetők, ami még kényelmesebbé teszi a megközelítést a munkatársak és az ügyfelek számára.

Exkluzív és korszerű irodai környezet

A Metropol Office a kiváló elhelyezkedés mellett korszerű és igényes kialakítású irodaterületeket kínál, akár nagyobb, 3000 m²-es irodaterület is rendelkezésre áll az irodaházban, ahol egyúttal színvonalas szolgáltatásokkal és rugalmas feltételekkel várják a bérlőket. A bérelhető irodák területe rugalmasan változtatható. Továbbá hangszigetelt válaszfalak, nyitható ablakok, irodánként vezérelhető klíma, belső informatikai hálózat és egyedi igény szerinti belső átalakítási lehetőségek biztosítják, hogy itt valóban professzionális, 21. századi munkakörnyezetben dolgozhassanak munkavállalói és exkluzív, presztízsértékkel bíró irodában fogadhassák ügyfeleiket, üzleti partnereiket.

Prémium minőségű szolgáltatások és biztonság

Mindezt olyan magas minőségű plusz szolgáltatások is kiegészítik, mint a bérelhető VIP tárgyalók, előadóterem, raktárhelyiség, kerékpártároló, kerékpáros öltöző és fedett dohányzó helyiség. Az irodák biztonságát pedig kamerás felügyelet és beléptetőrendszer garantálja, illetve 24 órás portaszolgálat és munkaidőben recepció szolgáltatás is várja a Metropol Office bérlőit.

Tervezhető költségek, tervezhető kialakítás

Tervezze meg még ma új irodáját, a Metropol Office átlátható költségeivel és rugalmas átalakítási lehetőségeivel optimális megoldást nyújt, ha már holnap költözne és reális, tervezhető árat fizetne új irodájáért.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.