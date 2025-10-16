A kelet-közép-európai logisztikai piac előtt robbanásszerű növekedés áll, miközben Nyugat-Európa több országában az ipari termelés stagnál – hangzott el az MLSZKSZ által szervezett 5. Kelet-Európai Intermodális Konferencián. A szakértők szerint Magyarország a térség egyik kulcsszereplőjévé válhat, köszönhetően a kedvező földrajzi elhelyezkedésnek, az intermodális forgalom növekedésének és a vasúti szállítás térnyerésének – számolt be az Economx.

A logisztikai szektor tavaly fordulóponthoz érkezett: az autóipar elektromos átállása és az ellátási láncok átrendeződése új kihívásokat hozott, de a kombinált fuvarozás Magyarországon 21 százalékkal bővült. A versenyképesség kulcsa ma a hatékonyság, a digitalizáció és a fenntarthatóság.

A gazdasági kilátások ugyan nem mindenben kedvezőek – a német ipar például 2005-ös szintre esett vissza –, de Magyarország stabil pénzügyi alapokon áll, a forint árfolyama kiegyensúlyozott. A növekedés jövőbeni motorja a termelékenység javítása és a logisztikai infrastruktúra fejlesztése lehet.

Az Európai Unió közlekedéspolitikája is új irányba fordult: a Green Dealt három stratégiai cél váltja – versenyképesség, ellenálló képesség és honvédelmi mobilitás. A vasúti áruszállítás reformja és a TTR menetrend-átalakítás a rugalmasabb, kiszámíthatóbb működést támogatja.

A konferencián bemutatott kikötői fejlesztések – Hamburgtól Antwerpenen át az adriai Rijeka, Koper és Trieszt projektjeiig – egyaránt a zöld átállást, a digitalizációt és a kelet-európai forgalom erősödését szolgálják. A szakértők szerint Magyarország a jövőben kulcsszerepet tölthet be az észak–déli logisztikai tengelyben, összekötve az adriai kikötőket és Közép-Európát a nemzetközi áruforgalommal.

