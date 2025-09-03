Elérte legmagasabb pontját a LIVING első budai lakóparkja, a Római Park

Ütemterv szerint halad a LIVING első budai lakófejlesztésének kivitelezése: a III. kerületben található, A+ energetikai besorolású Római Park elérte a szerkezetkész állapotot. Az Észak-Buda zöldövezetében épülő, 257 lakásos lakóparkot a fenntartható és modern építészeti megoldások mellett a lakók számára elérhető közösségi szolgáltatások, illetve a Duna-part közelsége teszik igazán vonzóvá. A Pünkösdfürdő utca és Hatvany Lajos utca sarkán megvalósuló Római Park lakásainak az értékesítése jelenleg is zajlik, átadása 2026 második felében várható.

A LIVING első budai lakóparkja, az A+ energetikai besorolású Római Park, a kiviteli ütemtervnek megfelelően 2025 júliusában elérte a legmagasabb pontját. A látványos építési szakaszt a befejező munkálatok követik: jelenleg a homlokzati nyílászárók beépítése, a lakások gépész és elektromos alapszerelése, valamint a liftek telepítése zajlik.

A Római Park a III. kerületi Pünkösdfürdő utcában, a Hatvany Lajos utca sarkán valósul meg, a Dunától 5 perc sétára, a Római part közvetlen közelében. A projekt környéke kifejezetten jó infrastruktúrával rendelkezik, hiszen közelében játszótér, bölcsőde, óvoda, iskola, gimnázium, szakközépiskola és egyetemi kar is található. A felújított Pünkösdfürdő park és a Pünkösdfürdői strand pedig kellemes pihenési lehetőséget tartogatnak.

A Római Park hatékony alaprajzú, napsütötte otthonokat kínál a stúdiólakástól a tágas, négyszobás penthouse otthonokig. Minden lakást átlagon felüli műszaki tartalom és energiahatékony megoldások jellemeznek, amelyek hosszú távon biztosítják a gazdaságos üzemeltetést, illetve a lakók számára az alacsony rezsiköltségeket. Korszerű, megújuló energiát hasznosító hőszivattyús rendszer gondoskodik a fűtésről és a hűtésről, a mennyezeti panelek pedig garantálják az egyenletes hőkomfortot. A 14 centiméter vastag hőszigetelés és a háromrétegű nyílászárók nemcsak a fűtési-hűtési költségeket csökkentik, hanem kiemelkedő hangszigetelést is nyújtanak.

„A Római Park szerkezetkész állapotának elérése mérföldkő nemcsak a projekt ütemezésében, hanem a LIVING történetében is. Első budai fejlesztésünkkel egy olyan, modern otthonokat és közösségi tereket kínáló lakóparkot álmodtunk meg, amely ötvözi a természetközeli életérzést a modern városi kényelemmel. A projekt ebből adódóan kifejezetten jó választás fiatal párok, családosok és idősebbek számára egyaránt, ami a befektetési céllal vásárlóknak is jelentős bérlői potenciált jelent. Az előrehaladás alapján pedig minden adott ahhoz, hogy a lakóparkot az előzetes ütemterveknek megfelelően 2026 második felében átadjuk.” – mondta Tatár Tibor, a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágainak vezetője.

A projekt alapfelszereltségként a LIVING a kényelmet, a biztonságot és az energiahatékonyságot egyaránt szolgáló intelligens okosotthon-megoldásokat kínál. Az elérhető háromféle SMART Home alapcsomag lehetővé teszi, hogy minden lakástulajdonos a saját igényeihez szabja a rendszert, amelyhez a SMART+ csomag felár ellenében további, személyre szabható szolgáltatásokat kínál.

A LIVING sztenderdeknek megfelelően a mindennapi kényelmet szolgáló közösségi szolgáltatások a Római Parkban is megjelennek: a tágas közösségi nappali találkozóhelyet biztosít a szomszédoknak és barátoknak, az office corner kényelmes otthoni munkát garantál, emellett praktikus fészer és a mobilitást segítő, prémium autómegosztó szolgáltatás is elérhető lesz a lakók számára. A lakóparkban emellett 0-24 órás csomagátvételi pont, kerti grillező, valamint a LIVING új szolgáltatásainak részeként jógaterasz és mezítlábas tanösvény is megtalálható lesz, amelyek egyszerre biztosítanak pihenést és természetközeli élményt.

A lakóknak a LIVING saját fejlesztésű mobil alkalmazásával az okosotthon eszközök személyre szabására és a közösségi szolgáltatások igénybevételére is van lehetősége. Többek között beállítható a lakás hőmérséklete a különböző napszakokban, vendég érkezése esetén a kamerás kaputelefonon keresztül akár távolról is lehetséges a kommunikáció, lefoglalható a közösségi nappali egy nagyobb családi rendezvényre, illetve a fészerből szerszámok is kölcsönözhetőek.

Mindemellett a LIVING professzionális szolgáltató cége, a LIVING Service által a lakástulajdonosoknak lehetősége nyílik arra, hogy saját vagy befektetési célra vásárolt ingatlanukkal kapcsolatos teendőiket gördülékenyebbé tegyék: legyen szó a lakás független műszaki ellenőrrel történő átvételéről, majd az ingatlan berendezésén át annak bérbeadásáról és kezeléséről, vagy akár újra-értékesítéséről.