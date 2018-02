Még mindig megéri ingatlanirodát nyitni

Pörög az ingatlanpiac, nem késő beszállni. Ehhez erős anyagi és szakmai támogatást is kaphatsz, ha ingatlanirodát szeretnél nyitni.

Idén is legalább annyi adásvételi tranzakció várható, mint tavaly, kb. 150-160 ezer, ebből lehet minél nagyobb szeletet kihasítani egy új irodával. A lakáspiac továbbra is magas hőfokon pörög, az igazán felkészült ingatlan tanácsadók folyamatosan elfoglaltak. És tisztességesen keresnek. Eredményességük attól is függ, hogy milyen hatékonysággal képesek felhasználni az Otthon Centrum (OC) jól kiépült hálózata által biztosított szakmai és pénzügyi lehetőségeket.

Megkönnyebbülhet, s minimalizálhatja kockázatát az OC-nél irodanyitásra készülő, leendő franchise partner : nem kell belépési díjat fizetnie. Ezen felül maximum bruttó 2,5 millió forintos támogatást kaphat az OC-től, amit kifejezetten az irodanyitáskor felmerülő közvetlen költségekre (arculat, eszközök) vehet igénybe és fokozatosan kell visszafizetnie. A kis létszámú (5-8 tanácsadó) irodánál a partnerre eső irodanyitási költség, figyelembe véve az egyéb díjakat (pl. iroda bérleti díj, kaució, stb.) 1-2 millió forint, nagyobb létszámú, frekventált helyen lévő irodánál 2-5 millió forint.

„Minden esetben alaposan konzultálunk a franchise partner-jelölttel, felrajzolunk egy személyre szabott fejlődési pályát, majd a szerződés megkötése után rendszeresen, de legalább évente értékeljük az addigi eredményeket, s ezek alapján folytatjuk a közös munkát, hogy még sikeresebb lehessen a partner, és persze az általa vezetett iroda tanácsadói.” – mondta Kühne Kata, az OC franchise igazgatója.

A pénzügyi támogatás mellett az OC szakmai háttere a legfontosabb . A bevezetett márkanév, a kivételes, egyedülálló és folyamatosan fejlődő oktatási-továbbképzési rendszer, az ország legnagyobb ingatlanportfóliója, valamint az egymás segítésén alapuló cégkultúra mind olyan előny, amiből sokat lehet profitálni. Évek óta működik a belső mentori rendszer, a franchise partnerek egymástól is tanulhatnak, ösztönzik az egymás közötti együttműködést is.

A franchise partner természetesen a sikeres tranzakciók utáni közvetlen bevételre összpontosít, de az OC-hez való tartozás további jövedelem-forrásokat is jelent az iroda és az ott dolgozó tanácsadók számára: pénzügyi termékeket közvetíthetnek az ügyfeleknek, energetikai tanúsítványt készíttethetnek és értékbecslési szolgáltatást is felajánlhatnak, amikből jutalékot kapnak.

Az OC központi vezetői köre is folyamatosan megújul, új tapasztalt szakembereket vonnak be az oktatásba és a franchise partnerek támogatásába. Nagyon büszkék arra, hogy a franchise partnerek 35-40 százaléka nő, ez kiemelkedő arány a hazai ingatlanközvetítői piacon. „Talán nem véletlen, hogy egyre többen, egyre hosszabb ideje tevékenykednek partnerként és tanácsadóként a hálózatban: Több mint 160 kollega- már több mint 10 éve, és közel 500 kollegánk több mint 5 éve. ” – fűzte hozzá az igazgató.

A cikk megjelenését az Otthon Centrum támogatta.