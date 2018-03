Kik is vannak a BAR-listán? Az MNB elárulja az igazságot

Az utóbbi időben több cikk is megjelent a késedelmes lakossági hitelek témájában. Az MNB most további részleteket árul el. A 2014-ben mintegy 1,9 milliós darabszámon tetőző késedelmes lakossági hitelszerződések száma mára 16 százalékkal 1,6 millióra csökkent, ami 900 ezer adóshoz köthető. A tartozások fele a 200 ezer forintot, míg 80 százalékuk az egymillió forintot sem haladja meg. A magas összegű jelzáloghitelek esetében stabilitási szempontból kedvező fejleményt jelent, hogy a követelések egyre nagyobb aránya a követeléskezelők mérlegében van, akik az adósok együttműködése esetén megoldások szélesebb tárházát tudják kínálni. A szociálisan rászoruló adósok helyzetén mindeközben a Nemzeti Eszközkezelő működése is enyhít.