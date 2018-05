Alig ismert hiteltrükkel spórolhatnak a magyar családok: kiszámoltuk, működik

Több százezer ember küzd Magyarországon valamilyen hátralék befizetési kötelezettséggel. Rengeteg embernek okoz például gondot időre fizetnie a lakhatását érintő számlákat, de temérdeken vannak azok is, akiknek valamilyen hitelük törlesztője ragadt be. Európai viszonylatban sem túl rózsás a helyzetünk, hiszen az összes EU-s tagállamot figyelembe véve nálunk a hatodik legrosszabb a helyzet. Mindennek apropóján pedig megnéztük azt is, hogy akinek valamilyen magas kamatozású hitellel akadt gondja, az milyen hitelkiváltó konstrukcióval menekülhet a borsos törlesztők elől.