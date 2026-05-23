Váratlanul lezárták Budapest egyik legismertebb kilátóját: komolyabb lehet a baj, mint elsőre hitték

Határozatlan időre bezárták Budapest egyik legismertebb kirándulóhelyét, az Erzsébet-kilátó épületét, miután a téli időszakban olyan állagromlást tapasztaltak, amely már biztonsági kockázatot jelenthet – tudtuk meg a Portfolio cikkéből.

Az első jelek még egyszerű karbantartási problémának tűntek, a részletesebb vizsgálatok azonban ennél jóval komolyabb képet mutattak: beázások, leváló elemek és korrózió is megjelent az épület szerkezetében. A XII. kerületi kilátó ezért jelenleg nem látogatható, és egyelőre az sem ismert, mikor nyithat újra.

