Új sorozatunkban a különféle konyha kialakítások előnyeit és hátrányait mutatjuk be. Az egysoros, a párhuzamos és az L-alakú konyhák után, most nézzük meg, miért és hova érdemes az U-alakú konyhát választani. Az U-alakú konyhát amerikai konyhás nappalikba választják előszeretettel, de különálló konyhákba is jó választás lehet, ha a konyha nem túl kicsi. Az U-alakú konyhák…

The post U-alakú konyha – ahol minden könnyen elérhető appeared first on Otthontérkép Magazin.