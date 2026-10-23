Több ezer új lakás épülhet Budapesten uniós pénzből – a Diákváros lehet az első nagy dobás
Új lendületet kaphat a budapesti Diákváros építése: uniós forrásokból több ezer kollégiumi férőhelyet és megfizethető lakást hoznának létre a Ráckevei-Duna partján. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már egyeztetett az Európai Bizottság lakhatásért is felelős biztosával a projekt finanszírozásáról és a lakhatási gondok enyhítéséről. A tervek azonban nem állnának meg a fővárosnál: a kormány más városokban is hasonló fejlesztéseket indítana, miközben kedvezményes hitelekkel és felújítási támogatásokkal is segítené a lakosságot – írja a Portfolio.
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