A tetoválások és a munkahelyi elfogadás kérdése mindig is vitatott volt, és úgy tűnik, a több, mint 800 tetoválással rendelkező walesi Melissa Sloan most a kérdés középpontjába került. A 46 éves nő évek óta próbál munkát találni, de a tetoválásai miatt senki nem hajlandó alkalmazni. Még vécépucolásra is jelentkezett, de ott sem fogadták fel a…

The post Tetkó a munkahelyen: kiírod magad a piacról, ha nem vigyázol? appeared first on Otthontérkép Magazin.