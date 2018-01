Jó hír a pesti külső kerületekben lakást eladóknak

Egyre népszerűbbek a főváros pesti oldalának külső kerületei. Az északi Újpest-Megyertől a keleti Rákosligeten át a déli Soroksárig tartó félkaréjban látványosan élénkül az ingatlanpiac.

A főváros peremén élni eddig nem számított valami divatos dolognak – kivéve, ha valamelyik felkapott budai kerület villanegyedéről volt szó. Változni látszik azonban a városszél megítélése, így a benne rejlő ingatlanpiaci lehetőségek is. Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint a 2015-2016-ban megindult folyamatok tavaly teljesedtek ki, a külső-pesti kerületekben a forgalom növekedését követte az árak emelkedése is. „Ez a folyamat nagyban, országosan is így zajlott le: a forgalom megjött már 2014-ben, de a meredek áremelkedés csak 2015-ben indult” – teszi hozzá Valkó Dávid.

A budapesti peremkerületek ingatlanjai iránti kereslet 2015-ben vált tapinthatóvá. A belvárosi ingatlanárak ekkor indultak erőteljes emelkedésnek, s az egyre drágább lakásokat sokan nem tudták vagy nem akarták megfizetni. Sok vevőjelölt azért indult a városközpontból kifelé, mert a peremkerületekben találtak családi, iker- vagy sorházat megfizethető áron. Időközben ott számos ingatlanfejlesztés is kezdődött, melyekből zömében 2-4 lakásos iker- és sorházak, néhány kisebb- nagyobb lakópark és 5-15 lakásos társasházak születtek.

Némileg meglepő, hogy a korábban „fehér foltnak” számító Soroksáron (XXIII. kerület) nőtt a legjobban a vevők érdeklődése 2015-ről 2016-ra – igaz, nagyon alacsony bázisról indulva. Ugyanakkor Rákosmentén (XVII. kerület), Rákospalotán-Pestújhelyen-Újpalotán (XV. kerület), Kispesten (XIX. kerület), Pesterzsébeten (XX. kerület), Újpesten (IV. kerület) és Csepelen (a XXI. kerület) is pezsgett a lakáspiac. Ehhez a keresletélénküléshez nagyban hozzájárult az is, hogy időközben javult a lakótelepek és a panellakások megítélése, márpedig ezekből bőven akad a pesti külvárosokban. A forgalombővülés és az áremelkedés ellenére a vizsgált kerületek még mindig a legolcsóbbak a fővárosban.

Vagyis a hirtelen keresetté váló Soroksáron tavaly, az első kilenc hónapban még „csak” 260 ezer forintos átlagos négyzetméterárat regisztráltak, míg Csepelen és Pesterzsébeten 270 ezer, Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán, Rákosmentén, Pestszentlőrincen, Pestszentimrén és Kispesten 300 ezer forint körül alakultak az átlagárak. Újpest négyzetméterárai azonban már jócskán elhagyták a 300 ezres határt, míg a XVI. kerületben már a 400 ezret közelítik.