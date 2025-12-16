Ingyen szigetelnek tízezrével házakat Magyarországon – és még mindig rengetegen nem tudnak róla
Csendben fut az egyik legnagyobb lakossági energetikai program, miközben sokan még mindig fizetnének azért, amit most teljesen ingyen megkaphatnak. Friss iparági adatok szerint már az idei év második felében több mint 53 ezer családi házban valósulhat meg térítésmentes padlásfödém-szigetelés – és ez még csak a kezdet – olvashatjuk a Portfolio oldalán.
Százezres nagyságrend, milliárdos megtakarítás
Az ÉVOSZ szerint a program lendülete nem lassul, sőt: ha a jelenlegi trend folytatódik, két év alatt akár 100 ezer lakóház energetikai korszerűsítése is megtörténhet…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.