Használt lakások: látványos árkülönbségek és drágulás szinte minden fronton

Az Ingatlantájoló friss hirdetési adatai alapján a használt lakóingatlanok piacán továbbra is az optimizmus a meghatározó hangulat. A hirdetők többsége nem lefelé, hanem felfelé igazítja árait, és a kínálat is bőségesebb maradt annál, mint amit a korábbi hónapokban jósoltak. Úgy tűnik, az év első felében látott keresleti élénkülés sokakat arra ösztönzött, hogy most próbáljanak meg eladni.

A számok azt mutatják, hogy a lakások iránt továbbra is nagyobb az érdeklődés, mint a családi házak iránt – előbbieket gyorsabban és könnyebben sikerül…