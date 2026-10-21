Fordulat a lakáspiacon: megtört az árboom, közben olyan döntés jött, ami átírhatja 2027-et

Alig fél év alatt nagyot változott a magyar lakáspiac képe. Tavasszal még az Otthon Start által megtámogatott kereslet, további áremelkedés és erősebb forgalom tűnt a legvalószínűbb forgatókönyvnek. Őszre azonban Budapesten már árcsökkenés jelent meg, visszaesett a tranzakciószám, javult a vevők alkupozíciója és a befektetők is hátrébb léptek. Most viszont újabb nagy változás érkezik: 2027-től átalakul a támogatott hitelezés, miközben az új lakások 5 százalékos áfáját határozatlan időre fenntartják. Ez az egész lakáspiac erőviszonyait átrendezheti.

Fél éve még egészen mást vártunk…