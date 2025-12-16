Fordulat a használtingatlan-piacon: 2025-ben már reálértelemben is drágult minden szegmens
Az év vége mindig jó alkalom arra, hogy egy kicsit távolabbról nézzünk rá az ingatlanpiaci történésekre. Ezúttal a használt lakások és házak piacát vettük górcső alá, és a mostani pillanatkép helyett elsősorban azt néztük, mi történt tavaly decemberhez képest – sőt, visszanyúltunk a 2023 decemberi adatokhoz is.
A három időpont összevetése segít elválasztani a rövidtávú látszatmozgásokat a valódi változásoktól.
Az utóbbi két év piaci mozgását mutató grafikon egyik érdekessége a felújítandó ingatlanok mozgása. Ezek ára 2024-ben gyakorlatilag stagnált, az eladók…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.