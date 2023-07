Energiatakarékosabb otthont szeretne? Tudta, hogy már kedvezményes Zöld hitellel is finanszírozhatja a felújítást?!

Sokan szeretnének a jelenleginél lényegesen energiatakarékosabb otthont, hiszen általa rengeteget spórolhatnának a rezsin és még környezetbarátabb is lenne ingatlanuk fenntartása. Ám az energiatakarékosságot célzó beruházások nem kevés pénzbe kerülnek, mindazonáltal az áruk pár éven belül meg is térülhet, így érdemes akár hitelből is megvalósítani őket. Mai cikkünket azok figyelmébe ajánljuk, akik energetikai korszerűsítéshez keresnek pénztárcabarát…

