Elképesztő roham a Lakhatási Tőkeprogramért – közel 400 milliárd forintnyi igény, megemelték a keretösszeget!

Berobbant a jelentkezés: 20 alapkezelő, 23 alap, és egy elképesztő összeg – sosem látott érdeklődés a lakásépítési program iránt!

Elképesztő túljelentkezéssel zárult a Lakhatási Tőkeprogram pályázata: 20 piaci alapkezelő 23 alappal 393 MILLIÁRD forint értékben nyújtott be igényt – pedig eredetileg csak 200 milliárd volt a keret! A kormány reagált: meg is emelték a tétet. A program így most már 300 MILLIÁRD forintos gigakerettel indul – írja a Nemzeti Tőkeholding.

Rekordszámú jelentkezés: minden várakozást felülmúlt az érdeklődés!

A március 17–24….