Az ingatlanpiaci forgalom a januári megtorpanás után februárban ismét élénkült, miközben a hitelpiaci volumen tartósan magas szinten stabilizálódott. A piaci dinamikát vidéken az állami támogatások, a fővárosban a befektetési kedv határozza meg.



Az ingatlanpiaci aktivitás februárban visszatért a növekedési pályára: az adásvételek száma országosan 14,5%-kal emelkedett az előző hónaphoz képest. Bár a forgalom elmarad a tavalyi év azonos időszakának kiugró értékeitől, a lakáscélú jelzáloghitelek havi szerződéses összege 250 milliárd forintnál állapodott meg. Ez a volumen tartósan magas szintet mutat, és tavaly februári adatokhoz viszonyítva közel 110%-os növekedést mutat a hitelpiac.

Fiatalodó vevőkör vidéken

A vidéki régiókban az Otthon Start Program (OSP) hatása közvetlenül mérhető a vásárlói kör összetételében: az első lakásukat szerzők aránya jelentősen, 26%-ról 38%-ra emelkedett. A vidéki vevők többsége ugyan még a 30 és 50 év közötti korosztályból kerül ki, de az állami ösztönzők láthatóan behúzták a piacra a fiatalabb generációkat is. Ezzel párhuzamosan az eladói oldalon továbbra is az örökölt ingatlanok értékesítése a legmeghatározóbb, amely a tranzakciók 30%-át teszi ki.

Budapesti trendek: befektetők és kislakások

A fővárosban az eladók 38%-a korábbi befektetését váltja most készpénzre. A vevőknél változatlanul a XIII. kerület a legnépszerűbb, de nőtt az érdeklődés a II. és a VII. kerület iránt is. Pesten a kereslet fókusza érezhetően a kisméretű ingatlanok felé tolódott el: minden harmadik adásvétel a 20–40 négyzetméteres garzonok körében valósul meg. Az árak tekintetében Budán a tranzakciók több mint fele a 70–100 millió forintos sávban zajlik, míg a pesti oldalon a 40–70 millió forint közötti lakások a legkeresettebbek.

Gyorsuló értékesítés

Az értékesítési idő szinte minden szegmensben rövidült. A budapesti belvárosban már átlagosan 74 nap alatt gazdára találnak a téglalakások, Kelet-Magyarországon pedig a panellakások eladása gyorsult fel leginkább, ahol 83 nap helyett már 56 nap is elegendő az üzletkötéshez.

A minőségi preferenciák terén Budapest és Pest vármegye vezet: itt tízből hét vevő jó vagy nagyon jó állapotú, azonnal költözhető otthont választ. Ezzel szemben Nyugat-Magyarországon magasabb, 36%-os a felújításra váró vagy csupán lakható ingatlanok piaci részaránya.