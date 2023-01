Az ingatlaneladás sikerének sok kis apró trükkje van, és még jó pár buktatót is felsorolhatunk, ami akár meg is hiúsíthatja, de legalábbis hosszú időre elhúzhatja az adásvétel megvalósulását. Mai cikkünkben a 4 legnagyobb buktatót gyűjtöttük össze, de természetesen szót ejtünk arról is, hogyan lehet ezeket elkerülni. Irreális árazás Rengeteg értékes időt veszíthetünk azzal, ha nem…

The post Eladnád a lakásod? 3+1 brutális buktató, amibe belefuthatsz! appeared first on Otthontérkép Magazin.