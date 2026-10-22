Csecsemők is élhetnek a budapesti pincékben, ahol a tragédia csak idő kérdése? Egyre több a panasz Erzsébetvárosban
Akár 15–20 ember is összezsúfolódhat egyetlen üzlethelyiségben vagy pincében Budapest VII. kerületében, miközben egyes helyeken a szellőzés, a fűtés és a közművek biztonsága sem megfelelő. Az erzsébetvárosi önkormányzat beszámolói szerint csecsemők is éltek már ilyen körülmények között. A lakók egyre több konfliktusról és veszélyes helyzetről számolnak be, a hatósági fellépést azonban nehezíti, hogy sok ingatlan magántulajdonban van. De miért alakulnak ki ezek a szállások, és miért olyan nehéz felszámolni őket?
Üres üzlethelyiségek, szellőzetlen pincék, alkalmatlan melléképületek: Erzsébetvárosban egyre komolyabb problémát…Tovább a teljes cikkre
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