Álmaid családi otthona Budaligeten vár rád!

Hova is költözne az ember családdal, ha nem egy zöldövezeti, madárcsicsergős, mégis jó közlekedéssel ellátott környéken elhelyezkedő tágas házba, ahol kiváló oktatási intézmények is megtalálhatók a közelben. Mai cikkünkben egy ilyen környékről hozunk egy felújítandó családi házat, amelyben kiváló elosztásának köszönhetően könnyedén kialakítható a családi álomotthon.

Az eladó ingatlan Budaliget legszebb részén, egy panorámás saroktelken helyezkedik el, ahol a Máriaremetei úton és az Ördögárok utcán közlekedő buszoknak köszönhetően a közlekedés sem jelenthet problémát. A közelben óvodák, köztük Waldorf óvoda és…