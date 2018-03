Áprilisban kezdi új irodaházát a belga Atenor a Váci úton

Átadták a Váci Greens irodakomplexum negyedik, 15 647 m2-es épületét, amely már közel 60%-os kihasználtsággal működik. A Váci úti irodafolyosó szívében elhelyezkedő iroda campus ötödik épületének kivitelezését várhatóan idén tavasszal kezdik. Ezen kívül lesz még egy, ez utóbbi kettő fejlesztését két-három éven belül befejezi a belga ingatlanfejlesztő, az Atenor.

A Váci Greens az elmúlt 5 év egyik legmeghatározóbb és legsikeresebb budapesti megaprojektje. A fejlesztést az Atenor közvetlenül saját forrásból finanszírozza. Az irodakomplexum elsőként nyerte el a BREEAM „Excellent” minősítést 2011-ben. A Váci Greens minden épülete nagy egybefüggő és hatékony irodaterületeket kínál, kimagasló színvonalú, zöld, ergonomikus munkakörnyezettel. Ezt a koncepciót teljes siker igazolja, mivel az elkészült négy épületből hármat 100%-ban, a negyedik, „D” irodaházat pedig már közel 60%-ban kiadták vezető multinacionális bérlőknek, továbbá az elmúlt egy év során az Atenor mind a négy irodaházat eladta, ez fontos fejlemény a budapesti irodapiacon.

A legújabb fázis, a Váci Greens „D” már hét bérlőt tudhat magáénak. Az Unilever elsőként költözött be az épületbe, idén januárban, mintegy 3 800 m2-re. Az AON, a világ vezető kockázatkezelési-, biztosítási-, viszontbiztosítási-, nyugdíj és humánerőforrás tanácsadó cége, kb. 2 000 m2-re, a tanácsadási, rendszerintegrációs, felhő és menedzselt szolgáltatásokat, üzleti folyamat kiszervezést (BPO), Big Data és kiberbiztonsági megoldásokat, valamint tranzakciós szolgáltatásokat biztosító ATOS pedig 1 500 m2-re írt alá. Az épület földszintjére tervezett ételudvar is elkészült. Olyan jelentős szolgáltatók nyitnak tavasz és nyár folyamán, mint a Costa Coffee, a Buddha Original Wok Bar és a Salad Box, melyek a Bence utcát és a Váci utat összekötő zöld, teraszkapcsolatos passzázs mentén helyezkednek el. Továbbá a minőségi, méretre szabott öltönyöket gyártó és forgalmazó Titem is hamarosan itt fogadja vendégeit.

A Váci Greens „D” irodaházat a Vikár és Lukács Építészstúdió tervezte. Az épületet egy magyar befektető vásárolta meg, melynek property management tenderét a Cushman & Wakefield, a műszaki üzemeltetését pedig az Uniszol nyerte el. Az épület közös kizárólagos bérbeadó ügynöksége a Cushman & Wakefield és a Robertson.

A Váci Greens irodakomplexum összesen 130 000 m2 irodaterületet foglal majd magában hat épületben, Budapest leggyorsabban fejlődő üzleti negyedében, a Váci úti irodafolyosón helyezkedik el és neves bérlői jelenleg közel 6 000 embert foglalkoztatnak. Az utolsó ütemek átadásával (E, és F épületek) ez a dolgozói létszám az elkövetkezendő két-három évben megduplázódik.