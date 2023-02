Tolonganak a cégek a kedvezményes hitelért – Kevés lesz a 700 milliárd forintos keret

Nincs egy hónapja, hogy elindult az EXIM által irányított Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram (BHG), de a keret kimerülése miatt már fel is függesztették a forgóeszközhitel alprogram kérelmeinek a befogadását. Eddig 1100 milliárd forintra adtak be a vállalkozások hitelkérelmet, a program keretösszege 700 milliárd forint. A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram elindítását január második felében jelentették be, […]