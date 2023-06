Nagy változások az állampapírok piacán – Melyik papír nyeri most a versenyt?

Június utolsó hetén komoly hozamváltozások történtek a diszkont kincstárjegyek piacán, ez pedig más állampapírok jövedelmezőségére is hatást gyakorol. Összegyűjtöttük, milyen információkkal érdemes most tisztában lenni, ha valaki rövid- vagy középtávra állampapírba szeretne befektetni. 2022 év közepe óta a lakossági megtakarítók körében is nagyon népszerűvé vált a diszkont kincstárjegy (DKJ). Ez az államkötvény kifejezetten a rövid […]