Megéri a vállalkozásoknak az uniós pályázatokra várni? Kiszámoltuk!

Az uniós megállapodással kapcsolatos bizonytalanságok ellenére sok vállalkozás továbbra is abban bízik, reális esélye van arra, hogy támogatáshoz jusson. De vajon érdemes a szükséges fejlesztéseket halogatni egy bizonytalan időpontig? Jó stratégia-e a valamikori reménybeli vissza nem térítendő támogatásra építeni a cég jövőjét akkor, amikor kiszámítható, kedvezményes hitelből most is megvalósíthatóak a beruházások? Számoljunk! Bár továbbra […]