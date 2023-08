Hol, milyen formában juthatnak most kedvezményes forráshoz a vállalkozások?

Ha kis lépésekben is, de folyamatosan újabb és újabb bejelentések szólnak a vállalkozások finanszírozásának a támogatásáról, a cégek széles köre számára ugyanakkor továbbra is Széchenyi Kártya Programban keretében érhető el jelenleg kedvezményes forrás. Az elmúlt napokban két, a vállalkozások finanszírozását segítő lehetőségről szóló bejelentés is volt. Az egyik kisebb a másik a nagyobb fejlesztésekben gondolkodó […]