Bankszámla, bankkártya – aktualitások, újdonságok és tippek

A héten több ízben is foglalkoztunk a frissen megalakult MBH Bankkal, kiderítettük hányféle lehetőség áll a nagybank ügyfelei előtt az ügyintézésre, illetve a Millásreggeli Podcastjében is vendégeskedtünk, ahol szintén a „szuperbank” volt terítéken. És ha már bank, akkor bankszámla és bankkártya: a nyár közeledtével összegyűjtöttük szakértői javaslatainkat a külföldi utak és a diákszámlák kapcsán is. […]