Tapasztalt vámügyintézőt keres az Alba-Zöchling Kft. Székesfehérvárra

A székesfehérvári központú Alba-Zöchling Kft. új kollégát keres vámügyintéző pozícióba. A cég több évtizedes tapasztalattal nyújt megbízható logisztikai és vámügynöki szolgáltatásokat, most pedig bővülő csapatába várja azt a szakembert, aki precízen, felelősségteljesen és ügyfélközpontúan végzi munkáját.

Főbb feladatok

Az új munkatárs feladata lesz többek között:

import- és export szállítmányok teljes körű vámügyintézése elektronikus úton,
vámokmányok szakszerű kiállítása és a határidők pontos követése,
a vámkezeléshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása,
folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel és a vámhivatallal,
valamint a vám- és adójogszabályok,…

