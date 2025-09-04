Tapasztalt vámügyintézőt keres az Alba-Zöchling Kft. Székesfehérvárra
A székesfehérvári központú Alba-Zöchling Kft. új kollégát keres vámügyintéző pozícióba. A cég több évtizedes tapasztalattal nyújt megbízható logisztikai és vámügynöki szolgáltatásokat, most pedig bővülő csapatába várja azt a szakembert, aki precízen, felelősségteljesen és ügyfélközpontúan végzi munkáját.
Főbb feladatok
Az új munkatárs feladata lesz többek között:
import- és export szállítmányok teljes körű vámügyintézése elektronikus úton,
vámokmányok szakszerű kiállítása és a határidők pontos követése,
a vámkezeléshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása,
folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel és a vámhivatallal,
valamint a vám- és adójogszabályok,…
