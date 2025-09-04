Tapasztalt vámügyintézőt keres az Alba-Zöchling Kft. Székesfehérvárra

A székesfehérvári központú Alba-Zöchling Kft. új kollégát keres vámügyintéző pozícióba. A cég több évtizedes tapasztalattal nyújt megbízható logisztikai és vámügynöki szolgáltatásokat, most pedig bővülő csapatába várja azt a szakembert, aki precízen, felelősségteljesen és ügyfélközpontúan végzi munkáját.

Főbb feladatok

Az új munkatárs feladata lesz többek között:

import- és export szállítmányok teljes körű vámügyintézése elektronikus úton,

vámokmányok szakszerű kiállítása és a határidők pontos követése,

a vámkezeléshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása,

folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel és a vámhivatallal,

valamint a vám- és adójogszabályok,…