Új szakaszba lépett a Novus Liget: Otthon Starttal is megvásárolható, A++ energetikai besorolású kertvárosi lakások
Új mérföldkőhöz érkezett a budapesti XV. kerület zöldövezeti részén épülő Novus Liget lakópark: több épületnél lezárult a műszaki átadás, az elkészült lakások pedig A++ energetikai minősítést kaptak. Ez a besorolás nem pusztán egy technikai adat, hanem a korszerű építési megoldások, az alacsony energiafogyasztás és a hosszú távon kiszámítható rezsiköltség egyértelmű bizonyítéka.
A projekt ezzel új szintre lépett: a műszaki tartalom és az élhető lakókörnyezet egyszerre jelenik meg benne, ami különösen fontos szempont a mai lakásvásárlók számára.
Kertvárosi hangulat, új építésű
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.