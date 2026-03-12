Új szakaszba lépett a Novus Liget: Otthon Starttal is megvásárolható, A++ energetikai besorolású kertvárosi lakások

Új mérföldkőhöz érkezett a budapesti XV. kerület zöldövezeti részén épülő Novus Liget lakópark: több épületnél lezárult a műszaki átadás, az elkészült lakások pedig A++ energetikai minősítést kaptak. Ez a besorolás nem pusztán egy technikai adat, hanem a korszerű építési megoldások, az alacsony energiafogyasztás és a hosszú távon kiszámítható rezsiköltség egyértelmű bizonyítéka.

A projekt ezzel új szintre lépett: a műszaki tartalom és az élhető lakókörnyezet egyszerre jelenik meg benne, ami különösen fontos szempont a mai lakásvásárlók számára.

Kertvárosi hangulat, új építésű…