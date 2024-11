A belváros közelében nehéz nagy méretű raktárt vagy rugalmas feltételekkel bérelhető irodát találni. De most találtunk egy nagyszerű lehetőséget a XI. kerületben!

A Temesvári Business Park rugalmas bérleti lehetőségekkel kínál különböző méretű irodákat és raktárakat, akár rövid távra is. Az irodaház könnyen megközelíthető, még kamionnal is, mivel az M1-es, M7-es és M0-ás autópályák közelében, a Temesvár utcában található, a Szerémi út közelében. Közösségi közlekedéssel is egyszerűen elérhető, a Fehérvári úton közlekedő villamosoknak és buszoknak köszönhetően, amelyek az Albertfalva kitérőnél megállnak.

A bérelhető irodák mérete 25 nm-től akár 1600 nm-ig terjedhet, rugalmas feltételekkel, kedvező áron: 9 euró + áfa/nm-ért bérelhetők havonta.

A raktárak 150 nm-től 400 nm-ig terjednek, de az össze nyitható raktárak lehetővé teszik a nagyobb területek bérlését is az 5800 nm-es területen. A legkeresettebb, 200-300 nm-es raktárakból is van választék. Az árak itt is vonzóak: a havi bérleti díj 6,5 euró + áfa/nm, míg az üzemeltetési költség havi 1,5 euró/nm + áfa mind irodák, mind raktárak esetében.

A Temesvári Business Park védett, körülkerített ingatlan, ahol 24 órás biztonsági szolgálat működik. Parkolási lehetőségek is rendelkezésre állnak, havi 40 eurótól parkolóhelyenként. A területen karbantartó szolgálat is segíti a bérlők kényelmét, és a kiadó irodák, raktárak rugalmasan megtekinthetők.

Ha fontos Önnek a frekventált elhelyezkedés és a kedvező ár, érdemes megfontolnia a Temesvári Business Park ajánlatait!