Ne hagyja ki! Budapest legjobb irodái és raktárai a XI. kerületben várják!

Irodát keres, ahol végre minden kényelmes és hatékony? Vagy raktárat, amely kamionnal is könnyen megközelíthető? Akkor most kell lépnie, mert a XI. kerületben találtunk egy irodaházat, amely mindent megad, amire szüksége van – és még annál is többet!

Logisztikai álomhelyszín!

A Szerémi Business Park az M1, M7, M0-ás autópályáktól mindössze 5 percre helyezkedik el, villamos, busz éttermek, boltok, szolgáltatások is karnyújtásnyira vannak innen, és a belváros is gyorsan elérhető.

Irodák rugalmas feltételekkel

Irodák 25–330 m² között bérelhetők, már nettó 9–10 EUR/m² áron, modern környezetben, kiváló infrastruktúrával, rugalmas feltételekkel.

Raktárak verhetetlen áron!

Raktárak 330–4500 m² között elérhetők, nettó 7–7,5 EUR/m² áron, és az igazi kuriózum, hogy 12,5 méter magas raktárak is találhatók a kínálatban. A kamionosokat ezen kívül még teherrámpa és kamionbeálló, valamint karbantartó szolgálat is segíti, illetve kellően nagy terület áll rendelkezésre ahhoz is, hogy a kamionok megforduljanak.

Mindez extra alacsony üzemeltetési költség mellett, mindössze nettó 1,8 EUR/m²-ért irodák és raktárak esetében egyaránt!

Most azonnal bérelhető:

1 db 300 m²-es raktár (4 m belmagasság)

3 db 1300 m²-es magasraktári egység

1 db 600 m²-es raktár

A raktárak össze is nyithatók, ha még nagyobb raktárra van szüksége!

Kényelem és biztonság

A Szerémi Business Park védett, körülkerített ingatlan, ahol 24 órás biztonsági szolgálat is működik. A parkolás sem lehet probléma, személyautók részére havi nettó 45 EUR-ért, tehergépjárművek számára havi nettó 70 EUR-ért lehet parkolót bérelni.

