Raktárat vagy irodát keres? Most megtalálta a tökéletes helyet! A XI. kerületben egy olyan raktárkomplexum és irodaház várja, amely nemcsak szuper lokációval és verhetetlen árakkal csábít, hanem magas raktárakat, modern infrastruktúrát és rugalmas feltételeket is kínál. De siessen, mert az ilyen lehetőségek pillanatok alatt elkelnek!

Kiváló elhelyezkedés

A Szerémi Business Park a Szerémi és a Kondorosi út sarkán az M1/M7/M0-ás autópályák közelében található, ahonnan a Rákóczi Ferenc híd és a 6-os főút is könnyen megközelíthető, illetve a 18-as, a 41-es és a 47-es villamosok, valamint a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszoknak köszönhetően közösségi közlekedéssel is könnyen elérhető a belváros. Ezen kívül étkezési és bevásárlási lehetőségek is adottak a környéken, és több színvonalas szolgáltatás, pl.: 24 órás biztonsági szolgálat a helyszínen és meleg étkezési lehetőség is megtalálható a közelben.

Azonnal bérelhető raktárak – csak a leggyorsabbaknak!

1 db 300 m²-es raktár (4 m belmagasság)

(4 m belmagasság) 600-4500 m²-ig magasraktárak

1 db 600 m²-es raktár

Még nagyobbra van szüksége? A raktárak össze is nyithatók!

Magasraktárak kedvező áron és top irodák rugalmas feltételekkel!

Kényelmes és biztonságos megoldás

A Szerémi Business park egy védett, körbekerített ingatlan, ahol 24 órás biztonsági szolgálat működik. Emellett a parkolási lehetőség is biztosított

Személyautók számára: Nettó 45 EUR/hó

Teherautók, kamionok számára: Nettó 70 EUR/hó áron.

Ezek az irodák és raktárak gyorsan bérlőre találnak! Ne maradjon le, kattintson MOST a részletekért!

