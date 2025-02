Nagy méretű raktárt keres a belváros közelében? Vagy rugalmas feltételekkel bérelhető irodára van szüksége? Akkor van egy kihagyhatatlan ajánlatunk Budapest egyik legjobb lokációjában! A XI. kerületi Temesvári Business Parkban minden a vállalkozása kényelmét szolgálja!

Miért különleges ez a lehetőség?

Mert az M1-es, M7-es és M0-ás autópályák közelségének köszönhetően az irodaház autóval és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, sőt még kamionnal is könnyen elérhető, a frekventált városi elhelyezkedése ellenére! Ezen kívül modern, rugalmasan alakítható irodákat és raktárakat lehet itt bérelni akár rövid távra is, méghozzá megfizethető árakon. Ilyen ajánlatot máshol nem talál!

Méret: 25 nm-től akár 1600 nm-ig

Bérleti díj: 9 euró + áfa/nm havonta

Rugalmas szerződés, az Ön igényeire szabva!

Raktárak – a tökéletes tárolási megoldás minden méretben!

Méret: 150 nm-től 400 nm-ig, de az összenyitható területeknek köszönhetően, ennél lényegesen nagyobb egybefüggő terület is kialakítható az 5800 nm-es területen!

Kiemelten keresettek a 200-300 nm-es raktárak – itt bőven van választék ezekből!

Bérleti díj: 6,5 euró + áfa/nm havonta

Üzemeltetési költség: 1,7 euró + áfa/nm (irodák és raktárak esetében egyaránt)

Extra szolgáltatások, amelyek még vonzóbbá teszik ezt a lehetőséget!

A Temesvári Business Park zárt, körülkerített ingatlan, ahol 24 órás biztonsági szolgálat működik! Parkolási lehetőség is adott havonta már 40 eurótól parkolóhelyenként! Mindemellett karbantartó szolgálat is működik a területen a bérlők kényelméért!

Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Az irodák és raktárak gyorsan fogynak, tehát ha fontos Önnek a kiemelkedő lokáció és a remek ár, akkor most kell lépnie! Érdeklődjön MOST, és találja meg a tökéletes helyet vállalkozása számára!