Nagy a szerepük a jövő irodáinak a mentális egészségünk szempontjából!

Egy hete, október 10-én volt a mentális egészség világnapja. Ennek apropóján néztük meg, mit tehet egy cégvezető, vagy egy ingatlanfejlesztő annak érdekében, hogy az emberek a munkahelyükön is megőrizhessék mentális egészségüket.

Az új mumus: az ESG

Az irodapiacon egyre nagyobb hangsúlyt kap az ESG (Enviroment, Social, Governance), azaz a vállalat környezeti és társadalmi hatásaira, illetve etikus vezetésére vonatkozó komplex követelményrendszer. Az EU direktívája a tőzsdén jegyzett nagyvállalatoknak előírja a nem pénzügyi jelentéstételi kötelezettséget. Ez az előírás már a magyar számviteli törvényben is megjelent. A vállalati fenntarthatósági jelentésekről szóló új irányelv (CSRD) 2024-ben fog hatályba lépni Magyarországon, és már a 20 millió eurós eszközállománnyal vagy 40 millió eurós bevétellel rendelkező cégeknek is kell nem pénzügyi szempontú jelentést készíteniük, azaz a rendelkezés a vállalatok egyre szélesebb körét érinti. A közvetlenül érintettek, tehát a vállalkozások és a szakemberek részéről azonban sok kérdés, kétely, zavar, félreértés, aggály merül fel.

De mi is pontosan az az ESG? Az ESG egy gyűjtőfogalom, a keretrendszer ugyanis két területre osztható: az egyik a vállalatok környezeti, társadalmi és vállalatirányítási normái és az ezekkel összefüggő kockázatok kezelésének a belső szabályozása. A másik ezen kötelezettségeknek a nyilvánossággal történő megosztását, közzétételét fedi le. A legnagyobb zavart pedig az okozza, hogy kb. 150 zöld- és ESG-tanúsító, illetve minősítő intézmény létezik, mindegyik a saját módszertanát alkalmazza, ami nagymértékben megnehezíti az eredmények összehasonlíthatóságát – az EU Bizottság egy 2020-ban készült tanulmánya szerint.

Az ESG kapcsán hajlamosak lehetünk elsősorban a környezeti szempontokra helyezni a hangsúlyt, pedig ahogyan a neve is mutatja, az ESG (Enviroment, Social, Governance) irányelveknek megfelelő vállalatoknak a társadalmi hatásra, azaz a munkavállalók jóllétére is oda kell figyelniük. Ami egyébként saját érdekük is, hiszen a negatív munkahelyi közeg és a munkahelyi stressz az egyéni és az összteljesítményt is jelentősen rontják.

Előtérben a rugalmas irodaterek

A téma aktualitását mi sem mutatja jobban, mint hogy a Covid alatt jelentősen romlott az emberek mentális állapota, ugyanakkor a home office elterjedésével a munkáltatóknak és az ingatlanfejlesztőknek egyre inkább figyelembe kell venniük, hogy az iroda elsősorban a kapcsolatépítés és a közös ötletelés helyszíne, és rugalmas irodaterekre van szükség, mely el tudja látni ezeket a funkciókat úgy, hogy közben a munkavállalók jelentős része home office-ban vagy hibrid munkarendben dolgozik.

Egyelőre azonban az a probléma, hogy bár rendelkezésre álló, üres irodaterületek vannak (az üresedési ráta 2023 második negyedévében már 12,6%-on állt), azok minőségüket tekintve nem felelnek meg a bérlők elvárásainak és az ESG irányelveknek sem.

Az ingatlanfejlesztők előtt áll tehát a feladat, hogy új, korszerű irodaházakat építsenek és a meglévő irodaházakat is megfelelőképpen, mind energiahatékonyság, mind rugalmasság szempontjából fejlesszék.

