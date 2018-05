Így fog kinézni az új budai Lidl

Sokáig csak erős találgatások voltak arról, hogy milyen funkciót fog betölteni a Csalogány utcai foghíjtelek, ami több ével ezelőtt a Lidl üzletlánc tulajdonába került. A legutóbbi tervek alapján a kiskereskedelmi egység felett irodaterület, illetve közel 100 lakás is helyet kaphat. Ugyancsak számos látványterv jelent meg az elmúlt időszakban, hogy pontosan hogyan is fog kinézni az épület. Megmutatjuk most az aktuális tervet, amin várhatóan már túl nagy változtatások nem lesznek, tekintve, hogy 2019 végére ígérik az épület legfelső szintjein elhelyezkedő lakások átadását.