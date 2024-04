Új otthonfelújítási pályázat: csak így érdemes belevágni!

Múlt hét pénteken jelentette be a kormány az új otthonfelújítási pályázatot, és már bizonyos részletek is kiderültek. Az egyik, talán legfontosabb feltétel, hogy a felújítással 30%-os energiamegtakarítást kell elérni. Mutatjuk, hogy érdemes belevágni, hogy ennek a feltételnek is megfeleljünk. Az energiahatékonyság a cél A pályázat többi feltétele eléggé kiszámítható, átlátható, 1 millió forint önerővel kell…

