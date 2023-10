Ugye, milyen bosszantó tud lenni, amikor lemaradunk egy akcióról, mert nem figyeltünk? Sajnos így van ez az ingatlanpiacon is. Mire az általunk egykor kiszemelt ingatlant leárazzák, addigra már rég lemondtunk róla, és ráadásul a találati listán is annyira hátrasorolódik, hogy észre sem vesszük, hogy végre számunkra is elérhető lett az ára. De ennek mostantól vége,…

The post Ne maradj le! Így csípheted el a legkedvezőbb árú ingatlanokat! appeared first on Otthontérkép Magazin.