Kandallót a teraszra!

Bármennyire is őszies az idő, ez még nem ok arra, hogy bemeneküljünk a teraszról. A terasz, az udvar ilyenkor is lehet hangulatos, különösen egy kandallóval, de a sütögetésre használt kemence, vagy a látványos tűzgödör is megteszi, és a grillezőt sem kell elfelejtenünk, csak azért, mert véget ért a nyár.