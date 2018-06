Csak a legnagyobbak élhetik túl a lakásáfa körüli bizonytalanságot

Korai lenne már most a lakásáfa kulcsáról dönteni – válaszolta egy kérdésre múlt héten Varga Mihály a 2019. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat beterjesztését követően. A kedvezményes áfakulcs 2019. december végéig van érvényben, a szakma nagy része szerint azonban a döntés halasztása tovább növeli a bizonytalanságot. Nem véletlen, hogy a fejlesztők emellett állnak ki, a kormány szempontjából pedig azt kellene átgondolni, hogy a kedvezményes áfával továbbra is a piac összes szereplőjét tervezi támogatni, vagy célirányosan egyes csoportok – például a családok – lakáshoz jutását segítené. A kérdésről a piac négy szakértőjét kérdeztük meg, valamint bemutatjuk az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület álláspontját is. Save the date! November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legforróbb témákkal, a legfontosabb szakértőkkel és döntéshozókkal, exkluzív programokkal, egyedülálló networking lehetőségekkel várjuk a részvevőket az egész napos programra. Írja be a naptárába már most!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS