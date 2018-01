Megnyílt az első hotel a ferihegyi repülőtér közvetlen közelében

Január elején megnyitotta kapuit hazánk első, közvetlen terminál összeköttetéssel rendelkező repülőtéri szállodája, a 145 szobás ibis Styles Budapest Airport Hotel, amely a WING fejlesztésében valósult meg.

A 2-es terminál előtti volt külső parkoló helyszínén a Market Építő Zrt. kivitelezésében épült fel az ötszintes, 5200 négyzetméteres szálloda, amelynek belső tereit és 145 szobáját a ferihegyi repülőtér hangulatát idézve és a kor belsőépítészeti trendjeit követve alakított ki az építésztervező Aspectus Architect, Szerdahelyi László és Pesti József építészek közreműködésével.

A szállodát a WING-gel kötött management szerződés alapján a világ vezető utazási és lifestyle csoportja, az AccorHotels kelet-európai stratégiai partnere, az Orbis üzemelteti ibis Styles márkanév alatt. Az ibis Styles, az AccorHotels economy márkája egyedi designt és atmoszférát nyújt, barátságos fogadtatással és szolgáltatásokkal, ahol a vendégek feltöltődhetnek és kaphatnak egy kis helyi ízelítőt az adott városból. A kreativitás és humor a fő ismertetőjelei ezeknek a kényelmes designer szállodáknak, amelyekből közel 400 található világszerte.

A szálloda várhatóan az átutazó vendégek, a légiforgalmi személyzet, a konferenciaturizmus és az üzleti utak kapcsán hazánkba érkező utasok igényeit fogja tudni kielégíteni. Számítanak azokra is, akik a kora reggeli indulást megelőző este megérkeznek a repülőtérre, hogy másnap csak kényelmesen átsétálhassanak, és üzletemberekre, akik egy villámlátogatás alkalmával itt bonyolítanák tárgyalásaikat magyarországi partnereikkel. Ezen túl mindenki más is szívesen látott vendég, akinek kedve támad várakozás közben nyugodt környezetben ebédelni, vacsorázni esetleg egy pohár bort meginni utazás előtt.

Ehhez a szálloda vendéglátó részlege egy 135 fő befogadóképességű, nemzetközi konyhát kínáló étterem és kapcsolódó borbár szolgáltatásait nyújtja. Utóbbi kínálatát tekintve külön hangsúlyt fektettek arra, hogy a magyar borokat és a magyar ízvilágot is megkóstolhassák a látogatók. Ezen túl a szolgáltatásokat tekintve a hotelben egy 150 fős két különálló teremre bontható konferenciaterem található, emellett kisebb szemináriumi termek és exkluzív tárgyalók is várják az üzleti utazókat. Gyermeksarok, a vendégek kikapcsolódását biztosító kényelmes terek és a hotelhez tartozó saját parkoló is a vendégek rendelkezésére áll.

„A repülőtéri hotel megépítésével nem egyszerűen egy új szállodát hoztunk létre, hanem egy jelentős, hiánypótló fejlesztést valósítottunk meg Magyarország turizmusa szempontjából” – mondta Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója. „A szálloda az ország fontos kapuja a külföldről érkezők számára, és befolyásolja az első benyomásukat is az országról, ezt figyelembe véve valósítottuk meg a fejlesztés minden elemét” – tette hozzá.

Mint mondta, a belsőépítészeti design és a WING által választott üzemeltetői márka, az ibis Styles egyaránt világszínvonalat képvisel, így építészetileg kiváló, funkciójában a piaci igényre megfelelő választ adó épület jött létre. „Magyar vállalatként a WING büszke arra, hogy ahogyan az általunk fejlesztett irodákkal és székházakkal munkahelyteremtés szempontjából tudtunk jelentős értéket teremteni Magyarország számára, úgy a repülőtéri szállodával a turizmus tekintetében, ezáltal javítva hazánk versenyképességét” – emelte ki Noah Steinberg.

Kollin Gergely, az AccorHotels economy szállodáinak magyarországi üzemeltetési igazgatója elmondta: „Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mi üzemeltetjük Magyarország első közvetlen repülőtéri szállodáját. Az ibis Styles egy ismert és népszerű, innovációt és új szállodai élményeket biztosító nemzetközi márka, mely a legjobb megoldást kínálja vendégeinknek szolgáltatásaival és egyedi kialakításával”.