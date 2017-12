Ezért az elismerésért versengenek a világ legnagyobb fejlesztői

A modern irodaházak esetében egyre inkább felértékelődnek a különböző épületminősítések kérdése, amelyek a bérlők számára is tájékoztatást adnak az épület minősége vagy a munkavállalók által igénybe vehető szolgáltatások lehetőségeiről. A minősítések közül az egyik legújabbként került be a köztudatba a Well-being, aminek elérésére Magyarországon is egyre több iroda pályázik. A tanúsítvány jelentőségéről, a hazai irodapiaci szereplőkre gyakorolt hatásairól Radványi Gábort, a Futureal főépítészét kérdeztük.