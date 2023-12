Egyértelműen a zöld irodáké a jövő!

Teljesen mindegy, hogy cégvezetőként szeretnénk megtalálni új irodánkat, vagy fejlesztőként lessük a bérlők igényeit, ma már nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy a legjobb szakemberek szeretik maguk eldönteni, hogy milyen környezetben szeretnének dolgozni. Márpedig a munkavállalók szempontjai között első helyen szerepel, hogy home office-ban is lehessen dolgozni, és ha már be kell menni az irodába, akkor az egy a testi és mentális egészséget is támogató, környezetbarát, zöld környezetben történjen. A cégeknek tehát a munkavállalók igényeit kell nézni, ha meg akarják szerezni és tartani a legjobb szakembereket, a fejlesztőknek pedig a bérlők igényeit. Így a jövő egyértelműen a zöld irodáké!

A kulcsszó: ESG

Mindez azt eredményezi, hogy az ESG szempontok mára már megkerülhetetlenné váltak, de nem szabad rájuk szükséges rosszként gondolni. Bérlőként például azért érdemes ESG szempontoknak megfelelő irodát választani, mert nemcsak a munkavállalók, hanem a cég partnereinek, ügyfeleinek a szemében is nagyot nőhetünk, azaz ma már egy fenntartható irodaházban bérelt iroda egyértelműen növeli a cég presztízsét, arról nem is beszélve, hogy az üzemeltetési költségeket viszont jelentősen csökkenti.

Fejlesztőként pedig nemcsak azért fontos az ESG szempontoknak megfelelően építeni az ingatlanokat, hogy az irodákba minél könnyebben bérlőt találjunk, hanem azért is, mert ezeknek az ingatlanoknak a piaci értéke lényegesen magasabb lesz.

Akár zöld finanszírozással is

Ezekhez a fejlesztésekhez ráadásul zöld finanszírozás is elérhető, az ilyen beruházások finanszírozása ugyanis pénzügyi szempontból is alacsonyabb kockázatot jelent – derül ki a Colliers és a K&H csoport által „Green Finance Report” címmel kiadott közös jelentéséből. Nem véletlen tehát, hogy az OECD 2021-ig közzétett adatai szerint 2019 óta a zöld finanszírozás mértéke háromszorosára nőtt. A zöld irodaterületek aránya pedig már az 50%-ot is meghaladja hazánkban a spekulatív ingatlanállományon belül, és ez az arány várhatóan még tovább növekszik.

Az ESG szempontokra tehát azért is érdemes figyelnünk, mert a hazai zöld-tanúsítvánnyal rendelkező irodai portfólióra egyértelműen nagyobb kereslet mutatkozik, alacsonyabb az üresedési rátájuk, és akár 10% -kal magasabb bérleti díjat lehet érvényesíteni ebben a kategóriában.

