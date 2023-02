Tudtad? Kétféleképpen is működhet az online bankszámlanyitás

A digitális technológiák térhódításának köszönhetően ma már kényelmesen, bankfióki látogatás és sorban állás nélkül is megnyitható egy új bankszámla. Nem mindenki tudja viszont, hogy az online számlanyitásnak is létezik kétféle verziója. Mutatjuk a lehetőségeket! Sokan hosszú évekig, évtizedekig ragaszkodnak a meglévő számlacsomaghoz, bankhoz, még akkor is, ha a régi számla után évente több tízezer, vagy […]