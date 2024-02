Most akarsz jó áron ingatlant venni? Mutatjuk, mire figyelj!

Alapvetően jó helyzetben vannak azok, akik most vennének lakást, hiszen bizonyos szegmensekben csökkentek az ingatlanárak, ám ahol ez nem történt meg, a drágulás ott is messze elmarad az inflációtól. Közben a hitelkamatok is csökkentek, így olcsóbban lehet banki finanszírozáshoz jutni. A helyzet érdekessége, hogy bár a január viszonylag erősen indult 2024-ben, egyelőre jelentős mennyiségű eladó […]