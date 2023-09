Hihetetlen! Ennél a banknál már 75 ezer forintos havi jövedelemtől lehet ingyenes számlád!

Magyarországon is egyre több ingyenes bankszámla érhető el, amelyekkel nem csak a havidíj, de a tranzakciók, mint például az átutalás költsége is megspórolható. Tévhit, hogy ilyen csomagja csak annak lehet, aki az átlagnál jóval többet visz haza havonta. Mutatjuk, hogyan lehet Neked is 0 forintos számlád már 75 ezer forintos jövedelemmel! Néhány ügyes trükkel szinte […]