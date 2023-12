20 000 Ft ajándékutalvány Lakástakarékpénztári szerződés mellé!

A lakástakarékpénztári szerződéskötés mellé a Bankmonitornál most 20 000 Ft eMAG-utalványban részesülhetsz. Olvasd el a részleteket is, és szerezd meg az ajándékot! Újra felpezsdült a lakástakarékpénztári megtakarítások piaca, most már három szolgáltatónál is elérhető a közkedvelt lakáscélú előtakarékosság. Az akár 30%-os jóváírással kecsegtető, legkedvezőbb esetben 6% feletti évesített hozamot biztosító megtakarítások mellé most 20 000 […]