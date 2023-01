13 életmentő tipp, ha bankkártyával fizetnél külföldön

Akinek lehetősége van rá, az télen is utazhat, például síelni, de akár egy nyaralás is jól jöhet ilyenkor valamelyik déli, napsütötte országban. Bármi is legyen azonban az úticél, mindig kardinális kérdés, hogy miként intézzük biztonságosan a pénzügyeinket úgy, hogy az minél kisebb költséget jelentsen a számunkra. Az alábbiakban a bankkártyahasználathoz adunk néhány hasznos, gyakorlati tippet. […]