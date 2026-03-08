Új építésű lakóparkok Budapesten és környékén – prémium panoráma, zöld technológia és természetközeli otthonok egy helyen

Budapesten és az agglomerációban egymás után jelennek meg azok az új lakópark-fejlesztések, amelyek már nem csupán lakásokat kínálnak, hanem teljes értékű, modern lakókörnyezetet. A vízparti panoráma, a fenntartható technológia, a közösségi terek és a zöld környezet ma már egyre gyakrabban jelenik meg együtt az új projektekben. Összegyűjtöttünk néhány olyan fejlesztést, amelyek különböző életstílusokhoz kínálnak korszerű otthonokat – a dunai panorámától a fenntartható városi negyedig.

Metrodom River – Vízparti hangulat és prémium lakókörnyezet

A Metrodom River lakópark a Duna közelségét és…