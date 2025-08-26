Új bérlőt köszönt a Liberty: az AutoWallis Csoport, a közép-kelet-európai régió egyik meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója több mint 400 munkavállalója számára mintegy 5600 négyzetméter irodaterületen alakította ki új székhelyét a WING által fejlesztett vegyesfunkciós Liberty komplexumban.

Új korszak kezdődött a régióban összesen mintegy 1500 főt foglalkoztató AutoWallis Csoport életében: a cég több mint 400, eddig Budapesten és környékén több irodában dolgozó munkavállalójával vette birtokba új otthonát a WING vegyesfunkciós fejlesztésében, a Libertyben. A csoport irodái a ház északi szárnyának legfelsőbb szintjein kaptak helyet, panorámával a Gellért-hegyre.

Az irodaterek kialakítása, a belsőépítészeti megoldásoktól a térszervezésig, teljes mértékben az AutoWallis egyedi elvárásai mentén történt. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis Csoport az új székhely kialakításával egyesítette legfontosabb részlegeit: minden kulcsfontosságú operatív funkció, valamint több márka és leányvállalat egy helyre költözött, így lehetővé téve a hatékonyabb működést. A Liberty nemcsak erős márkaidentitást biztosító korszerű irodateret, hanem inspiráló közösségi tereket és az új bérlő igényeihez igazodó rugalmasságot kínál. Modern, pezsgő környezete tökéletesen passzol a vállalat dinamikájához és ambiciózus növekedési terveihez.

„Az AutoWallis beköltözése újabb fontos mérföldkő a Liberty életében. Megtiszteltetés számunkra, hogy a tőzsdén jegyzett cég az irodaházat választotta új központjának, ahol most először egy helyen, regionális nagyvállalathoz méltó környezetben egyesítheti korábban több helyszínen működő részlegeit. Ez a több mint 5600 négyzetméteres, budapesti irodapiacon is kiemelkedő méretű, hosszú távú bérleti szerződés azt is mutatja, hogy a korszerű, fenntartható és szolgáltatásalapú irodai környezet egyre fontosabb szerepet játszik a bérlői döntésekben. A Liberty koncepcióját pontosan ezek mentén az elvek mentén alakítottuk ki.” – mondta Angel Gábor, a WING Zrt. irodákért felelős vezérigazgató-helyettese.

„Az AutoWallis költözése a Liberty Irodaházba több egyszerű helyszínváltoztatásnál: erős szimbóluma a vállalatcsoport fejlődésének, amely ma már 17 országban, 29 márkával van jelen autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatásokkal. Az AutoWallis most Driving Together mottójának szellemiségéhez igazodva mindhárom üzletágának központi menedzsmentjét egy irodába költözteti, így augusztus végétől több mint 400, az AutoWallis Csoport irányításában dolgozó kollégánk fog az új székházban együtt dolgozni. Ez izgalmas új lehetőségeket nyit majd a szinergiák alaposabb kiaknázására, és elősegíti az AutoWallis jövőbeni, további növekedését. A Liberty irodaházban kialakított AutoWallis székház emellett a meglévő és leendő üzleti partnereinkkel folytatott találkozók helyszíne is lesz, ezért is fontos, hogy egy, a korszellemnek megfelelő, modern és fenntarthatóan működő központban fogadhassuk őket.” – mondta el Ormosy Gábor az AutoWallis vezérigazgatója.”

Az ezer négyzetméteres zöld belső kerttel is rendelkező Liberty komplexum prémium well-being és kényelmi szolgáltatásokat kínál: három és négycsillagos hotel, a TRIBE Table étterem és kávézó, a Cloud IX rooftop bár, tetőtéri sportpálya és futókör, kerékpár- és rollertárolók, öltözők, zuhanyzók, elektromos töltők, 650 férőhelyes mélygarázs Parkl rendszerrel, valamint dedikált wigo helyek. A Monza Care autómosó, a Gourmenza étterem és kávézó, valamint a szomszédos Telekom Campus éttermei és a Nor/ma pékség további kényelmet biztosítanak a bérlőknek és a környékbelieknek.