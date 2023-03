Akár 12 millió forint személyi kölcsönt is ad fedezet nélkül az egyik nagybank!

Arról, hogy mekkora a maximálisan felvehető hitelösszeg egy személyi kölcsön esetében, mindig az adott bank dönt, ám arra eddig nem volt példa, hogy 10 millió forint fölött legyen a plafon. Az egyik bank azonban most lépett, és akár 12 millió forintig is hajlandó elmenni, ráadásul a Bankmonitor.hu szakértőinek összehasonlítása szerint még a kamat is rendkívül […]